Составьте задачу по схематическому рисунку и запишите ее решение.

Гость: Гость:

В магазине пробовали тетрадь за несколько рублей и книги тоже за несколько рублей , а всего они стояли 100 рублей . Ск. стоят тетрадь и книги, если книги в 4 раза дороже? $= сколько стоит тетрадь $ + $4 = 100 $5 =100 $ = 100 ÷ 5 $ = 20 1) 20 × 4 = 80 руб Ответ: тетрадь стоит 20 руб, в книги 80 руб.