Состояние оцепенения хладнокровных животных является ............ биоритмом. (какой биоритм?)
Биология
Состояние оцепенения хладнокровных животных является ............ биоритмом. (какой биоритм?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это периодическое изменение состояния человека от некоторого минимального до максимального значения. Основное влияние на человека оказывают три биоритма: физический — протяженностью в 23 дня, эмоциональный — с периодичностью в 28 дней и интеллектуальный — длительностью в 33 дня
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