Состояние оцепенения хладнокровных животных является ............ биоритмом. (какой биоритм?)

Гость: Гость:

Это периодическое изменение состояния человека от некоторого минимального до максимального значения. Основное влияние на человека оказывают три биоритма: физический — протяженностью в 23 дня, эмоциональный — с периодичностью в 28 дней и интеллектуальный — длительностью в 33 дня