Посчитайте 3/10+2/5 пожалуйста
Математика
Посчитайте 3/10+2/5 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/10+2/5= 0.3+0,4=0,7
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