Вычислите значение выражения (−0,2х² − 3) / 2 − 5у при х = −1, у = 2. pomogiiteeee

Гость: Гость:

В знаменателе есть скобки? Если нет: (-0,2*(-1)^2)-3)/2-5*2=(-0,2-3)/2-10=-3,2/2-10=-1,6-10=-11,6 Если есть: (-0,2-3)/(2-10)=-3,2/-8=0,4