Ответе на вопросы - шутки, вспомнив подходящие по смыслу фразеологизм Что можно взять обратно? Что можно бросать на ветер? Что можно не оставить на камне? Что хорошо иметь на плечах? СРОЧНО НАДО ПОМОГИТЕ

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Ответе на вопросы - шутки, вспомнив подходящие по смыслу фразеологизм Что можно взять обратно? Что можно бросать на ветер? Что можно не оставить на камне? Что хорошо иметь на плечах? СРОЧНО НАДО ПОМОГИТЕ

Автор: Гость