Первый отрезок больше 3 в 2 раза . второй отрезок меньше суммы 1 и 3-их отрезков на 3 с?? . найдите длину каждого если сумма трех отрезков равна 39 см.

Математика

Первый отрезок больше 3 в 2 раза . второй отрезок меньше суммы 1 и 3-их отрезков на 3 с?? . найдите длину каждого если сумма трех отрезков равна 39 см.

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