Первый отрезок больше 3 в 2 раза . второй отрезок меньше суммы 1 и 3-их отрезков на 3 с?? . найдите длину каждого если сумма трех отрезков равна 39 см.

Математика
Первый отрезок больше 3 в 2 раза . второй отрезок меньше суммы 1 и 3-их отрезков на 3 с?? . найдите длину каждого если сумма трех отрезков равна 39 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем такие выражения обозначив отрезки X,Y,Z. 1)  X = 2*Z 2) Y = (X+Z) - 3 3) X+Y+Z = 39. Из уравнения 2) 4) Y = 2*Z+Z-3 = 3*Z - 3 Делаем подстановку  1) и 4) в 3)  5) 2*Z + (3*Z-3) + Z = 39 Упрощаем 6)   6*Z = 39 +3. = 42  Выделяем Z 7)  Z = 42^6 = 7 см - ОТВЕТ Подставили в 1) 8) X = 2*Z = 14 см - ОТВЕТ Подставили в 2) 9) Y = X+Z-3 = 7+14-3 = 18 см - ОТВЕТ
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