У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Скол??ко фильмов Коля еще не смотрел? помогите записать условия задачи
Математика
У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Скол??ко фильмов Коля еще не смотрел? помогите записать условия задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+7=13 13-8=5 не посмотел
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