У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Скол??ко фильмов Коля еще не смотрел? помогите записать условия задачи

Математика

У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Скол??ко фильмов Коля еще не смотрел? помогите записать условия задачи

Автор: Гость