Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часть речи

Гость: Гость:

Жёлтый - (какой?) прил., н.ф. жёлтый; качественное; м.р., ед.ч., И.п.; определение. Лев - (кто?) сущ., н.ф. лев; одуш., нариц., м.р., 2 скл; ед.ч., И.п.; подлежащее. Крадётся - (что делает?) глагол, н.ф. красться, непереходный, возвратный, 1 спр.; изъяв. накл., наст. вр., 3 л., ед.ч.; сказуемое. (к) зебре - (к кому?) сущ., н.ф. зебра; одуш., нариц., ж.р., 1скл.; ед.ч. Д.п.; дополнение. (через) травы - (через что?) сущ., н.ф. трава; неодуш., нариц., 1 скл., ж.р.; мн.ч., В.п.; дополнение. (через) камыш - (через что?) сущ., н.ф. камыш; неодуш., нариц., 2 скл., м.р.; ед.ч., В.п.; дополнение.