Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часть речи
Русский язык
Жёлтый Лев крадётся к зебре через травы и камыш. Сделай писмено разбор каждого слова как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтый - (какой?) прил., н.ф. жёлтый; качественное; м.р., ед.ч., И.п.; определение. Лев - (кто?) сущ., н.ф. лев; одуш., нариц., м.р., 2 скл; ед.ч., И.п.; подлежащее. Крадётся - (что делает?) глагол, н.ф. красться, непереходный, возвратный, 1 спр.; изъяв. накл., наст. вр., 3 л., ед.ч.; сказуемое. (к) зебре - (к кому?) сущ., н.ф. зебра; одуш., нариц., ж.р., 1скл.; ед.ч. Д.п.; дополнение. (через) травы - (через что?) сущ., н.ф. трава; неодуш., нариц., 1 скл., ж.р.; мн.ч., В.п.; дополнение. (через) камыш - (через что?) сущ., н.ф. камыш; неодуш., нариц., 2 скл., м.р.; ед.ч., В.п.; дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Скол??ко фильмов Коля еще не смотрел? помогите записать условия за...
Русский язык
Из текста: Я хожу на баскетбол. Сначала мы приходим в спротзал, переодеваемся и начинаем разминаться. Делаем упражнения, бегаем после разминки на д...
Математика
У Алёши 46 рублей ,А у Кости 20 рублей .Они сложали свои деньги и купили 2 мороженых по 27 рублей .Сколько денег у них ещё осталось?