Сотавить рассказ на тему зачем нужны друзья

Гость: Гость:

для того чтобы делиться с ними всем,общаться,радоваться. Но вот у меня недавно была подстава на деньги ...за три года дружбы и теперь остался осадок. Должны всё же быть друзья! Поддержка,человек с которым весело и грустно,тот кто не причинит боль и мы должны быть уверенны в друзьях...для богатства они ж на вес золота!Друзья нужны не "для чего-то" а зачем-то. Они нужны прежде всего нам. А вот зачем нужны друзья - это вопрос, который каждый лично решает для себя сам. Кому-то для чувства локтя (мы вместе, и это здорово). Кому-то в качестве платочка (поплакать и все такое). Кому-то защита... С возрастом начинаешь в дружбе больше ценить общие ценности, и время проведенное когда-то вместе.