Годы жизни поэтов: Ф.И.Тютчев , А.А.Фет , Е.А.Баратынский , А.И.Плещеев , И.С.Никитин , ??.А.Бунин , Н.А.Некрасов .
Литература
Годы жизни поэтов: Ф.И.Тютчев , А.А.Фет , Е.А.Баратынский , А.И.Плещеев , И.С.Никитин , ??.А.Бунин , Н.А.Некрасов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1803-1873 2. 1820-1892 3. 1800-1844 4. 1925-1893 5. 1824-1861 6. 1870-1954 7. 1821-1878
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