Мне очень срочно нужно плииз (12 и более предложений) Сообщение на тему Аристотель или Теофраст или Карл Линней или Чарлз Дарвин (выберете кого хотите) ( я бы и сама сделала просто мне ещё четыре сообщения на завтра )

Гость: Гость:

Теофраст - известный древнегреческий ученый, естествоиспытатель, один из создателей ботаники, философ - был уроженцем города Эреза, где он появился на свет в 371 г до н. э. В молодые годы переехав в Афины, он был учеником знаменитых философов (у себя в городе он также проявлял интерес к философии, слушая Левкиппа). Сначала он был учеником Академии Платона, а после того, как тот умер, стал слушателем аристотелевского Лицея. В этом качестве он оставался до тех пор, пока Аристотель не уехал из Афин навсегда. Источники свидетельствуют, что Теофраст был умным, разносторонне способным человеком, обладателем лучших душевных качеств – гуманности, доброты, отзывчивости. Биография его не была отмечена какими-либо неожиданными событиями и особыми потрясениями. После рождения его назвали Тиртамом, но Аристотель, как гласит легенда, дал прозвище Теофраст, что означало «божественный оратор», «обладатель божественной речи». Сложно определить, насколько права легенда, однако известно, что Теофраст действительно был великолепным оратором и любимейшим учеником Аристотеля, ставшим одним из самых знаменитых его подопечных. Именно ему Аристотель оставил в качестве наследства все свои рукописи, накопленную библиотеку, и именно Теофраст возглавил школу перипатетиков, когда наставник скончался. Древние источники гласят, что численность учеников Теофраста доходила до двух тысяч человек, а имя его гремело далеко за пределами его страны. Считается, что Теофраст был автором 227 сочинений. В большинстве своем они не сохранились до нашей эпохи, а оставшиеся несут на себе разрушительный отпечаток времени и многократного переписывания. До нашего времени сохранились две крупные работы по ботанике. Первая, состоящая из 9 книг, - «Естественная история растений», в которой изложена систематика, анатомия и морфология растений (если пользоваться современной терминологией). Тот же фактический материал, но изложенный с позиций физиологии растений (теоретической и прикладной), лег в основу второго сочинения - «О причинах растений», или «О жизненных явлениях у растений», состоящего из 6 книг. Объективная оценка ботанических трудов Теофраста затруднена неполной сохранностью его произведений, а также сложностью разграничения идей философа и его выдающегося наставника Аристотеля. Не исключено, что Теофраст в большей степени проповедовал его мысли, чем являлся самостоятельным ученым. В строгом смысле слова научными назвать сочинения Теофраста нельзя, тем не менее, для своего времени его труды были самым лучшим сводом информации о растительном мире. Кроме того, они являются ценным памятником культуры Древней Греции в целом. Известно также, что перу Теофраста принадлежал «Учебник риторики», а также книга «Характеры», в которой он проанализировал различные типы людей. Все эти издания до наших дней не дошли.