Песни или стихи похожие на стих "Дом, который построил Джек"

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Песни или стихи похожие на стих "Дом, который построил Джек"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста, из русского издания "Алиса в стране чудес" Л.Кэррола: "Вот дом, Который построил жук. А это певица, Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил жук. А это веселая императрица, Которая часто кусает певицу, Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил жук        (перевод Д. Орловской)."
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