Песни или стихи похожие на стих "Дом, который построил Джек"

Гость: Гость:

Пожалуйста, из русского издания "Алиса в стране чудес" Л.Кэррола: "Вот дом, Который построил жук. А это певица, Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил жук. А это веселая императрица, Которая часто кусает певицу, Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил жук (перевод Д. Орловской)."