Помогите нужно придумать текст на тему пайдалы ас
Қазақ тiлi
Помогите нужно придумать текст на тему пайдалы ас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пайдалы ас. Я буду писать русскими буквами Казiргi заманда пайдалы астарды Адамдар жиi жемейдi.Фаст-фуд ,ар турли сусындар,алкоголь адамга катты асер етедi.Бирак пайдалы астар оте коп.Мысалы жемiстер,кокiнiстер ар турли пайдалы сусындар.Олар адамнын денсаулыкка коп пайдалы нарсерлер бередi.Арi жемiс оте таттi жане кушти как то так
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