Как решить пример по математике 2(4+a)=23-x?

Математика
Как решить пример по математике 2(4+a)=23-x?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(4+a)=23-x 2*4+2*a=10a=23-x=33a-x
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