В столовой изросходовали 8кг муки и24кг крупы.во сколько раз меньше изросходовали ??уки чем крупы во сколько раз больше изросходовали крупы чем муки

Математика

В столовой изросходовали 8кг муки и24кг крупы.во сколько раз меньше изросходовали ??уки чем крупы во сколько раз больше изросходовали крупы чем муки

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