В столовой изросходовали 8кг муки и24кг крупы.во сколько раз меньше изросходовали ??уки чем крупы во сколько раз больше изросходовали крупы чем муки
Математика
В столовой изросходовали 8кг муки и24кг крупы.во сколько раз меньше изросходовали ??уки чем крупы во сколько раз больше изросходовали крупы чем муки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:8=3(раза) Ответ: в 3 раза больше, в 3 раза меньше.
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