Алюминиевая деталь массой 0,2 кг получает 9200 Дж энергии, при этом она нагревается н?? ...
Физика
Алюминиевая деталь массой 0,2 кг получает 9200 Дж энергии, при этом она нагревается н?? ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 50 градусов Q=cmd∆ ∆t-дельтa t-разность температуры ∆t=Q:cm c аллюминия=920Дж:кг°С dt=9200:920•0,2=50°С
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