Составить план сочинения, определив, о каких качествах героя вы будете писать сна??ала,о каких -позднее,о каких-подробнее,о каких-более бегло. Повесть "Тарас Бульба" об Андрии.
Литература
Составить план сочинения, определив, о каких качествах героя вы будете писать сна??ала,о каких -позднее,о каких-подробнее,о каких-более бегло. Повесть "Тарас Бульба" об Андрии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю , что оба брата хороши . Остап стоит за родину и ему не грех умирать за неё . Но мне кажется , что Андрий немного отрицательный персонаж . Так как поступил он не подумав . Так как предал всех полюбив татарку . В бою они оба хороши . Но Андрий нежный , ласковый и чувствительный человек .
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