Составить план сочинения, определив, о каких качествах героя вы будете писать сна??ала,о каких -позднее,о каких-подробнее,о каких-более бегло. Повесть "Тарас Бульба" об Андрии.

Гость: Гость:

Я считаю , что оба брата хороши . Остап стоит за родину и ему не грех умирать за неё . Но мне кажется , что Андрий немного отрицательный персонаж . Так как поступил он не подумав . Так как предал всех полюбив татарку . В бою они оба хороши . Но Андрий нежный , ласковый и чувствительный человек .