1.Что такое общество. Какие бывают общества? Приведите примеры. 2. Какие потребно??ти человека вы знаете? Приведите примеры. 3.Взимосвязь общества и природы. Приведите примеры. 4.Общественные отношения. Виды. Приведите прим...

Обществознание

1.Что такое общество. Какие бывают общества? Приведите примеры. 2. Какие потребно??ти человека вы знаете? Приведите примеры. 3.Взимосвязь общества и природы. Приведите примеры. 4.Общественные отношения. Виды. Приведите примеры. 5.Социальные науки. Приведите примеры. 6.Социальная структура общества. 7.Социальная группа. Виды групп. Признаки группы. 8.Что такое вертикальная структура общества. 9. Чем отличаются сословия от классов. 10.Социальные слои. Признаки социальных слоев ПОМОГИТЕ ПЛЗ

Автор: Гость