Как решить? пожалуйста помогите Радиус окружности описанной около прямоугольно??о равнобедренного треугольника 10 см. Найти катет. а)8 корень из 3 (б)10 корень из 5 в)10 корень из 2 3)Хорда одним концом упирается в конец диам...

Геометрия

Как решить? пожалуйста помогите Радиус окружности описанной около прямоугольно??о равнобедренного треугольника 10 см. Найти катет. а)8 корень из 3 (б)10 корень из 5 в)10 корень из 2 3)Хорда одним концом упирается в конец диаметра равного 9 см, определить длину хорды, если ее проэкция на диаметр 4 дм. а) 8 дм б)6 дм в)9 дм

Автор: Гость