Как решить? пожалуйста помогите Радиус окружности описанной около прямоугольно??о равнобедренного треугольника 10 см. Найти катет. а)8 корень из 3 (б)10 корень из 5 в)10 корень из 2 3)Хорда одним концом упирается в конец диам...

Геометрия
Как решить? пожалуйста помогите Радиус окружности описанной около прямоугольно??о равнобедренного треугольника 10 см. Найти катет. а)8 корень из 3 (б)10 корень из 5 в)10 корень из 2 3)Хорда одним концом упирается в конец диаметра равного 9 см, определить длину хорды, если ее проэкция на диаметр 4 дм. а) 8 дм б)6 дм в)9 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/ Центр окр. лежит на середине гипотенузы. Следовательно, радиус окр.равен половине гипотенузы
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