Какова роль зачина в сказке царевна лягушка

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Сказка «Царевна-лягушка» — это волшебная сказка. Она начинается с зачина: «В неком королевстве, в неком государстве...» , заканчивается концовкой: «И стали они жить дружно, в любви и согласии» . В притче есть повторы: жил-был, подумал-подумал, царство-государство, костями-огрызками (осыпали) , находила, искала. Неизменные эпитеты: тугие луки, буйну голову (повесил) , птицы летучие, животные рыскучие, красноватая девушка, солнце ясное, столы дубовые, скатерти кружевные, белоснежные лебеди, высочайшие горы, дремучие леса, черные леса, зеленоватые луга, топкие болота, незапятнанное поле, острая стрела, голубое море, хороший молодец, красноватое солнце.