Какова роль зачина в сказке царевна лягушка

Литература
Какова роль зачина в сказке царевна лягушка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка «Царевна-лягушка» — это волшебная сказка. Она начинается с зачина: «В неком королевстве, в неком государстве...» , заканчивается концовкой: «И стали они жить дружно, в любви и согласии» . В притче есть повторы: жил-был, подумал-подумал, царство-государство, костями-огрызками (осыпали) , находила, искала. Неизменные эпитеты: тугие луки, буйну голову (повесил) , птицы летучие, животные рыскучие, красноватая девушка, солнце ясное, столы дубовые, скатерти кружевные, белоснежные лебеди, высочайшие горы, дремучие леса, черные леса, зеленоватые луга, топкие болота, незапятнанное поле, острая стрела, голубое море, хороший молодец, красноватое солнце.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет (√2)⁵??
Ответить
Литература
Как вы оцениваете поведение Швабрина во время ссоры и дуэли с нравственной точки ??рения? Помогите пожалуйста...
Ответить
Физика
Какое количество теп выделится при полном сгорании 100 кг антрацита
Ответить
История
Жизнь нового общества ( причины роста городов , миграции населения , социальная ст??уктура общества , женское движение )
Ответить
Математика
Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?
Ответить