Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?

Математика
Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем слобее кинеш тем есть вероятность что выходит 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какая пословица подходит к басне осел и мужик
Ответить
Математика
Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?
Ответить
Окружающий мир
Кто кем питается в тайге
Ответить
Русский язык
Дождь стучал по стеклу и разбудил коиа Кущьку.Он потянулся и лениво подошёл к окну.Тут наш кот проснулся.Начал ловить лапой капли.А они не ловятся!...
Ответить
Литература
Нужен расказ к пословице Нужен не только учёный но и смышлёный
Ответить