Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?
Математика
Брошены 2 игральные кости. Какова вероятность того, что номер 6 выпадет хотя бы на одной из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем слобее кинеш тем есть вероятность что выходит 6
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