Кто кем питается в тайге

Окружающий мир
Кто кем питается в тайге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волк с зайцем питается Лев питается жирафом змея мышами питается стрекоза питается комарами лягушка мухами
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