Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?

Математика
Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
276:12=23 ящика. Ответ: 23 ящика.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Кто кем питается в тайге
Ответить
Русский язык
Дождь стучал по стеклу и разбудил коиа Кущьку.Он потянулся и лениво подошёл к окну.Тут наш кот проснулся.Начал ловить лапой капли.А они не ловятся!...
Ответить
Литература
Нужен расказ к пословице Нужен не только учёный но и смышлёный
Ответить
Английский язык
Put the verbs in brackets in the correct forms to complete the sentences.Use present simple or present progressive.
Ответить
Математика
Продолжительность дня а часов Чему равна продолжительность ночи Составьте выраж??ние и найдите его значение при а равно 8 10 12
Ответить