Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?
Математика
Собрали 276 кг яблок и расфосаволи в ящик по 12 кг сколько потребовалось ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
276:12=23 ящика. Ответ: 23 ящика.
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