Вставить пропущеные буквы написать проверочные слова: хл_п_тал, в_ч_рело , ст_р_жил, з_л_нел, тр_п_тал, л_п_тал.

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Вставить пропущеные буквы написать проверочные слова: хл_п_тал, в_ч_рело , ст_р_жил, з_л_нел, тр_п_тал, л_п_тал.
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Гость:
Хлопатал, вечером, сторожил, зеленел, трепетал, липитал,
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