Убежало молоко. повар растерялся. торопимся на остановку. автобус отъезжает. расп??остраните предложения, дабавть 2-3слова

Русский язык
Убежало молоко. повар растерялся. торопимся на остановку. автобус отъезжает. расп??остраните предложения, дабавть 2-3слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С плиты убежала молоко
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