Прочитайте отрывок из сказки. (Г.Остер).Выпишите местоимения, укажите их лицо, падеж, число.

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Прочитайте отрывок из сказки. (Г.Остер).Выпишите местоимения, укажите их лицо, падеж, число.
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