Помогите срочно 3 сроооочноо

Химия
Помогите срочно 3 сроооочноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ад Бз Вб Гб Да Еж Жи Зг 2. О2-кислород , газ без вкуса , без цвета и запаха,окислитель О3-озон, газ, без вкуса, без цвета, с запахом свежести, сильный окислитель 3.        4.48dm³  xdm³ H2+Cl2   =  2HCl       22.4L     44.8L x=4.48·44.8/22.4=8.96dm³ 4. S+O2=SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4 H2SO4+2Na=Na2SO4+H2↑ Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl b) 2SO2+O2=2SO3 S⁺⁴-2e=S⁺⁶        2    4    2  восстановитель O2⁰+4e=2O⁻²    4    2    1  окислитель
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