В каком классе складывают в столбик?

Математика
В каком классе складывают в столбик?
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Автор: Гость
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Гость:
Это делают еще в начальной школе, в классе 2-3 я так думаю)
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