В каком классе складывают в столбик?
Математика
В каком классе складывают в столбик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это делают еще в начальной школе, в классе 2-3 я так думаю)
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