Краткий пересказ по истории нового времени 15 параграф 8 класс
История
Краткий пересказ по истории нового времени 15 параграф 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёшь учебник, открываешь параграф 15,и пишешь самое основное, о чем идёт речь в параграфе.
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