Сотавьте сочинение . Должно быть не меньше 8 предложений , но небольше 15 предложений . Сочинение должно начинать со слова : однажды ... . Это сочинение про ситуацию когда вы помогли своему лучшему другу . Напишите эту ситуацию

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Сотавьте сочинение . Должно быть не меньше 8 предложений , но небольше 15 предложений . Сочинение должно начинать со слова : однажды ... . Это сочинение про ситуацию когда вы помогли своему лучшему другу . Напишите эту ситуацию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я спасла свою подругу от собаки. Моя подруга очень боится собак и не любит, когда они находятся рядом с ней.  Мы стояли с подругой и болтали, когда это произошло. Она стояла спиной к улице, а я лицом. Вдруг я увидела большого пса, который со всех ног мчался к нам. У меня хорошая реакция, поэтому я быстро схватила  подругу за руку и отскочила вместе с ней. Потом подняла валявшуюся рядом палку и замахала ею перед носом собаки. Собака убежала.  Моя подруга не любит вспоминать об этой ситуации. Но с тех пор она старается при виде собаки деражаться поближе ко мне.
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