Сөз түрлендірушы составь с этими аффиксами по 2 слова например шық - и к этому аффи??су слово и шік - к этому аффиксу слово
Математика
Сөз түрлендірушы составь с этими аффиксами по 2 слова например шық - и к этому аффи??су слово и шік - к этому аффиксу слово
Ответ(ы):
Гость:
Ойыншық .еще əдемірек. жақынырақ.
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