Создать РАСПОСТАНЕННОЕ предложение со словом горячий, но в разных формах 1. Жаркий,знойный 2. Нетерпеливый, резвый

Русский язык

Создать РАСПОСТАНЕННОЕ предложение со словом горячий, но в разных формах 1. Жаркий,знойный 2. Нетерпеливый, резвый

Автор: Гость