Создать РАСПОСТАНЕННОЕ предложение со словом горячий, но в разных формах 1. Жаркий,знойный 2. Нетерпеливый, резвый

Русский язык
Создать РАСПОСТАНЕННОЕ предложение со словом горячий, но в разных формах 1. Жаркий,знойный 2. Нетерпеливый, резвый
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Гость:
Можно даже привлечь, раскинуться на горячем песке
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