Сожгли 15,5 г фосфора. Сколько оксида Р(V) получено?

Гость: Гость:

4P+5o2=2p2o5n(P)=m / M=15.5 / 31=0.5 мольпо уравн видно что n(P) относится к n(p2o5) как 4:2 сокращаем 2:1 значит n(p2o5)=0.5 / 2=0.25 мольn(P) Оносится к n(o2) как 4:5 значит n(o2)=0.5*5 / 4 =0.625 мольV(o2)=n*Vm=0.625*22.4 =14 л