Спешите вставляя прощенные буквы к выделенным словам подберите синонимы .К слову перлетных подберите однокоренные слова
Русский язык
Спешите вставляя прощенные буквы к выделенным словам подберите синонимы .К слову перлетных подберите однокоренные слова
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Гость:
А что нам списать то надо?
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