Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час.Какую скорость показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 112км в час?(считайте, что 1 милая равна 1,6 км
Алгебра
Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час.Какую скорость показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 112км в час?(считайте, что 1 милая равна 1,6 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спидометр показывает 70 миль в час
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