Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час.Какую скорость показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 112км в час?(считайте, что 1 милая равна 1,6 км

Алгебра

Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час.Какую скорость показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 112км в час?(считайте, что 1 милая равна 1,6 км

Автор: Гость