Как сделать пятый номер?

Гость: Гость:

За первый день планировали собрать 2 3/4 = 11/4 т За второй день - 4 5/6 = 29/6 т За первый и второй дни: 11/4 + 29/6 = 33/12 + 58/12 = 91/12 т Планировали, а выполнили на 1/9 т больше, тоесть 91/12 + 1/9 = 273/36 + 4/36 = 277/36 т = 7 25/36 т Ответ: 7 целых 25/36 тонны