СколЬко рассов существует
География
СколЬко рассов существует
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь существует 4 рассы. 1) Европеоидная 2) Монголоидная 3) Негроидная 4) Австралоидная
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