Помогите решить: sqrt(x^2 + x +4) + sqrt(x^2 + x + 1) = sqrt(2x^2 + 2x +9). sqrt() - это обозначен корень.
Математика
Помогите решить: sqrt(x^2 + x +4) + sqrt(x^2 + x + 1) = sqrt(2x^2 + 2x +9). sqrt() - это обозначен корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем в квадрат обе части: x^2+x+4 + 2*sqrt((x^2+x+4)*(x^2+x+1)) + x^2+x+1=2x^2+2x+9 2*sqrt((x^2+x+4)*(x^2+x+1))=2x^2+2x+9 - 2x^2-2x-5 приведем подобные, разделим обе части на 2 и снова возведем в квадрат: (x^2+x+4)*(x^2+x+1)=4 x^4+x^3+6x^2+5x+4=4 x^4+x^3+6x^2+5x=0 вынесем x за скобки x(x^3+x^2+6x+5)=0 один корень найден: x=0 разберемся с x^3+x^2+6x+5=0, нетрудно заметить, что если подставить x= -1, то равенство станет истинным, тогда используя схему горнера можно получить оставшееся уравнение: второй корень: x= -1 разберемся с x^2+x+5=0 дискриминант отрицателен => вещественных корней ур-е не имеет итого: x(x+1)(x^2+x+5)=0 вещественные корни: -1, 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Согласны ли вы с высказыванием «Мастером может стать каждый, если ему помогут и он сам будет работать»?
Физика
Материальная точка движется по окружности радиусом 6 м. При уравнении движением S(t) = 2 + 2t + t^2 определите: 1) тангенциальное ускорение Av, н...
Математика