Материальная точка движется по окружности радиусом 6 м. При уравнении движением S(t) = 2 + 2t + t^2 определите: 1) тангенциальное ускорение Av, нормальное ускорение An, и полное A ускорение в момент времени 1 c.

Физика

Материальная точка движется по окружности радиусом 6 м. При уравнении движением S(t) = 2 + 2t + t^2 определите: 1) тангенциальное ускорение Av, нормальное ускорение An, и полное A ускорение в момент времени 1 c.

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