Материальная точка движется по окружности радиусом 6 м. При уравнении движением S(t) = 2 + 2t + t^2 определите: 1) тангенциальное ускорение Av, нормальное ускорение An, и полное A ускорение в момент времени 1 c.
Физика
Материальная точка движется по окружности радиусом 6 м. При уравнении движением S(t) = 2 + 2t + t^2 определите: 1) тангенциальное ускорение Av, нормальное ускорение An, и полное A ускорение в момент времени 1 c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение скорости V(t)=S'(t)=2+2*t V=2+2*1=4 м/с Тангенциальное ускорение at=V'(t)=2 м/с2 Нормальное ускорение an=V^2/R=4/6=0,67 м/с2 Полное: a=sqrt(at^2+an^2)=sqrt(4+0,45)=2,1 м/с2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Математика
Физика
Самолет летит из города А в город В и обратно со скоростью 600км/ч относительно воздуха. расстояние между городами 1200км. сколько времени займет э...
Математика