Самолет летит из города А в город В и обратно со скоростью 600км/ч относительно воздуха. расстояние между городами 1200км. сколько времени займет этот полет при ветре, дующем со скоростью 36км/ч в направлении от А к В?
Физика
Самолет летит из города А в город В и обратно со скоростью 600км/ч относительно воздуха. расстояние между городами 1200км. сколько времени займет этот полет при ветре, дующем со скоростью 36км/ч в направлении от А к В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=S/V, от А к В V=600+36, от В к А V=600-36. Значит t=1200/(600+36) + 1200/(600-36) = 1,887+2,127 = 4,014 (ч)
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