Самолет летит из города А в город В и обратно со скоростью 600км/ч относительно воздуха. расстояние между городами 1200км. сколько времени займет этот полет при ветре, дующем со скоростью 36км/ч в направлении от А к В?

Физика

Самолет летит из города А в город В и обратно со скоростью 600км/ч относительно воздуха. расстояние между городами 1200км. сколько времени займет этот полет при ветре, дующем со скоростью 36км/ч в направлении от А к В?

Автор: Гость