Можно ли ожидать,что в клетках волосяного фолликула будет больше рибосом Чем клетке жировой ткани?почему?

Биология
Можно ли ожидать,что в клетках волосяного фолликула будет больше рибосом Чем клетке жировой ткани?почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, можно. Клетки волосяного фолликула должны синтезировать белок для роста волос, так как клетки жировой ткани - запасают жир, который синтезируется не в рибосомах, а на гладкой ЭПС.
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