Человек переплывает на другой берег реки перпендикулярно берегу со скоростью 1,8 км/ч течение относит его на 200м вниз по реке ширина реки 500м определите скорость течения реки
Физика
Человек переплывает на другой берег реки перпендикулярно берегу со скоростью 1,8 км/ч течение относит его на 200м вниз по реке ширина реки 500м определите скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость человека 1,8км/ч / 3,6 = 0,5 м/с время 500м / 0,5 = 1000 с скорость течения 200/1000 = 0,2 м/с
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