Человек переплывает на другой берег реки перпендикулярно берегу со скоростью 1,8 км/ч течение относит его на 200м вниз по реке ширина реки 500м определите скорость течения реки

Физика

Человек переплывает на другой берег реки перпендикулярно берегу со скоростью 1,8 км/ч течение относит его на 200м вниз по реке ширина реки 500м определите скорость течения реки

Автор: Гость