(2+sqrt(3))^(x^2 - 2*x +1) + (2-sqrt(2))^(x^2 - 2*x -1)=4/(20sqrt(3)). sqrt()- это так обозначен корень. Помогите пож??луйста.

Гость: Гость:

1, 2) взял производную по x от исходного выражения 3) сгруппировал 4) построил график исходной функции по точкам. по виду исходной функции, график схож с графиком параболы, в данном случае прямая симметрии параболы x=1. по всей видимости, корни уравнения которое получилось после взятия производной примерно равны 1 ± 0.3. это решение не является абсолютным! взятие производных я опустил (можно проверить на машине, сосчитано верно)