Перевести число из десятичной системы счисления в двоичную 437 с решением пожалуйста

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Перевести число из десятичной системы счисления в двоичную 437 с решением пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот ответ просто делишь на 2 и остатки записываешь на обратном порядке
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