Согласны ли вы с высказыванием «Мастером может стать каждый, если ему помогут и он сам будет работать»?
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Согласны ли вы с высказыванием «Мастером может стать каждый, если ему помогут и он сам будет работать»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,я согласен с автором
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