Согласны ли вы с высказыванием «Мастером может стать каждый, если ему помогут и он сам будет работать»?

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Согласны ли вы с высказыванием «Мастером может стать каждый, если ему помогут и он сам будет работать»?

Автор: Гость