Что вельможа делает у себя на работе???

Гость: Гость:

Вельмо́жа — знатный, родовитый и богатый сановник, чиновник; важный и знатный человек[1]. Слово это всегда имело бытовое значение и никогда не было юридическим термином; оно соответствовало римскому optimus (лучший, первостатейный), а также испанскомуricohombre и старо-французскому riches-hommes, — то есть «богатым людям».