Что вельможа делает у себя на работе???
История
Что вельможа делает у себя на работе???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельмо́жа — знатный, родовитый и богатый сановник, чиновник; важный и знатный человек[1]. Слово это всегда имело бытовое значение и никогда не было юридическим термином; оно соответствовало римскому optimus (лучший, первостатейный), а также испанскомуricohombre и старо-французскому riches-hommes, — то есть «богатым людям».
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