Спишь загадки вставляя пропущенные буквы. напиши отгадк. маленьких. .,удаление. .,с??возь землю прошёл, красную шапочку нашёл. Красн...девица сидит в темнице,а коса на улице. укажи над прилагательными род и число.

Русский язык
Спишь загадки вставляя пропущенные буквы. напиши отгадк. маленьких. .,удаление. .,с??возь землю прошёл, красную шапочку нашёл. Красн...девица сидит в темнице,а коса на улице. укажи над прилагательными род и число.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (морковь) Красная-ж.р., ед.ч. То что там в начале я не понял. Простите.
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