Спиши,дописывая окончания.в скобках докажи правильность выбора окончаний(падеж и склонение) ОБЪЯСНИ НАПИСАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВ. лес уже Сбросил лИству. дни нАступили пасмурные,но тихие, без ветра, настоящие дни позДней осЕн...(...
Русский язык
Спиши,дописывая окончания.в скобках докажи правильность выбора окончаний(падеж и склонение) ОБЪЯСНИ НАПИСАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВ. лес уже Сбросил лИству. дни нАступили пасмурные,но тихие, без ветра, настоящие дни позДней осЕн...( ). в такую пору нет большей радост...( ),чем надеть тёплую куртку и Отправиться в лес. прИрода как будто зАдумалась,будто ждёт прихода зИмы,ждёт, когда мяГкие хлопЬя снега укроют всю землю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес уже сбросил (приставка с-, приставки з- не бывает) листву (проверочное - лист). Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней (непроизносимая согласная) осени. В такую пору нет большей радости, чем надеть теплую куртку и отправиться в лес. Природа как будто задумалась (приставка за-, приставки зо- не бывает), будто ждет прихода зимы (проверочное - зимы, зимушка) , ждет, когда мягкие хлопья снег укроют всю землю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обозначьте отрезок буквами и запишите два обозначения этого отрезка !!!!срочно дам 30 балов!!!помогите!
Русский язык
Математика