Спиши,дописывая окончания.в скобках докажи правильность выбора окончаний(падеж и склонение) ОБЪЯСНИ НАПИСАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВ. лес уже Сбросил лИству. дни нАступили пасмурные,но тихие, без ветра, настоящие дни позДней осЕн...(...

Гость: Гость:

Лес уже сбросил (приставка с-, приставки з- не бывает) листву (проверочное - лист). Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней (непроизносимая согласная) осени. В такую пору нет большей радости, чем надеть теплую куртку и отправиться в лес. Природа как будто задумалась (приставка за-, приставки зо- не бывает), будто ждет прихода зимы (проверочное - зимы, зимушка) , ждет, когда мягкие хлопья снег укроют всю землю.