Спиши . Найди в тексте прилагательные . Какова их роль в тексте ? Определи роль полных и кратких прилагательных в предложении . Вставь пропущенные буквы.

Русский язык
Спиши . Найди в тексте прилагательные . Какова их роль в тексте ? Определи роль полных и кратких прилагательных в предложении . Вставь пропущенные буквы.
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Гость:
А сам текст где?! Надо же текст что бы написать!
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