Спиши . Определи вид предложений . Поставь пропущенные знаки в конце предложений. ??акое тёплое весеннее утро Пойдём с тобой в лес Посидим на полянке и послушаем весенний гомон птиц Вот застучал по дереву дятел,закуковала кукуш...

Русский язык

Спиши . Определи вид предложений . Поставь пропущенные знаки в конце предложений. ??акое тёплое весеннее утро Пойдём с тобой в лес Посидим на полянке и послушаем весенний гомон птиц Вот застучал по дереву дятел,закуковала кукушка Вот защёлкали клёсты , зажужжал шмель Проснулись лесные жители

Автор: Гость