Спиши . Определи вид предложений . Поставь пропущенные знаки в конце предложений. ??акое тёплое весеннее утро Пойдём с тобой в лес Посидим на полянке и послушаем весенний гомон птиц Вот застучал по дереву дятел,закуковала кукуш...
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Спиши . Определи вид предложений . Поставь пропущенные знаки в конце предложений. ??акое тёплое весеннее утро Пойдём с тобой в лес Посидим на полянке и послушаем весенний гомон птиц Вот застучал по дереву дятел,закуковала кукушка Вот защёлкали клёсты , зажужжал шмель Проснулись лесные жители
Ответ(ы):
Гость:
После слов-весеннее утро. В лес. Гомон птиц. кукушка. зажужжал шмель. Жители. Вид предложений -повествование.
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